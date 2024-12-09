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Израиль

Струк заявила о готовности поддержать сделку с ХАМАСом

Заложники
Ционут Датит
время публикации: 09 декабря 2024 г., 11:18 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 11:25
Струк заявила о готовности поддержать сделку с ХАМАСом
Miriam Alster/Flash90

Министр поселенчества и национальных проектов Орит Струк заявила, что "поддержит сделку, которая приблизит нас к достижению одной из целей этой войны".

Струк дала интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ". Отвечая на вопрос об отношении к возможной сделке с ХАМАСом, Струк сказала: "Я всегда возражала против переговоров с ХАМАСом. Вместе с тем, если будет представлена сделка, которая приблизит нас к достижению одной из целей этой войны, я ее поддержу".

Ранее и сама Струк, и вся партия "Ционут Датит" возражали против сделки с ХАМАСом.

Израиль
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