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Израиль

Убийство в Лоде: мужчина в возрасте около 40 лет найден без признаков жизни

Мада
Полиция
Убийства
время публикации: 09 декабря 2024 г., 08:32 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 08:43
Убийство в Лоде: мужчина в возрасте около 40 лет найден без признаков жизни
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о мужчине, который получил тяжелые ранения в результате нападения в Лоде.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили пострадавшего, мужчину в возрасте около 40 лет, без признаков жизни и были вынуждены констатировать его смерть.

На теле пострадавшего обнаружены следы проникающих ранений. На месте происшествия работает полиция, возбуждено дело об убийстве.

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