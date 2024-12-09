Убийство в Лоде: мужчина в возрасте около 40 лет найден без признаков жизни

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о мужчине, который получил тяжелые ранения в результате нападения в Лоде.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили пострадавшего, мужчину в возрасте около 40 лет, без признаков жизни и были вынуждены констатировать его смерть.

На теле пострадавшего обнаружены следы проникающих ранений. На месте происшествия работает полиция, возбуждено дело об убийстве.