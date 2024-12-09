x
09 декабря 2024
|
последняя новость: 10:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 декабря 2024
|
09 декабря 2024
|
последняя новость: 10:01
09 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Заместитель юридического советника потребовал продлить каденцию главы Управления госслужбы

Итамар Бен-Гвир
Правительство
время публикации: 09 декабря 2024 г., 09:20 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 10:06
Йоси Фукс
Chaim Goldberg/Flash90

Заместитель юридического советника правительства Гиль Лимон направил письмо секретарю правительства Йоси Фуксу.

Письмо направлено перед заседанием правительства, которое состоится 9 декабря. В ходе заседания планируется объявить о завершении каденции главы Управления государственной службы.

К настоящему моменту новый глава Управления не назначен из-за разногласий между правительством и юридическим советником по поводу процесса назначения.

Юридический советник правительства требует продлить срок каденции нынешнего главы Управления. "Завершение каденции профессора Гершковица – это решение, которое принимается без каких-либо оснований и какой-либо мотивировки. Ситуация, при которой должность главы Управления останется не заполненной даже на короткое время, нанесет сильный удар по институту государственной службы в Израиле и причинит ущерб интересам всего израильского общества, особенно учитывая те сложные задачи, которые стоят перед госслужбой в это сложное время", – говорится в письме.

Напомним, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир требует на этом заседании начать обсуждение вопроса об увольнении юридического советника правительства.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 сентября 2024

В течение месяца БАГАЦ рассмотрит вопрос о назначении нового главы Управления госслужбы