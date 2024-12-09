Заместитель юридического советника потребовал продлить каденцию главы Управления госслужбы

Заместитель юридического советника правительства Гиль Лимон направил письмо секретарю правительства Йоси Фуксу.

Письмо направлено перед заседанием правительства, которое состоится 9 декабря. В ходе заседания планируется объявить о завершении каденции главы Управления государственной службы.

К настоящему моменту новый глава Управления не назначен из-за разногласий между правительством и юридическим советником по поводу процесса назначения.

Юридический советник правительства требует продлить срок каденции нынешнего главы Управления. "Завершение каденции профессора Гершковица – это решение, которое принимается без каких-либо оснований и какой-либо мотивировки. Ситуация, при которой должность главы Управления останется не заполненной даже на короткое время, нанесет сильный удар по институту государственной службы в Израиле и причинит ущерб интересам всего израильского общества, особенно учитывая те сложные задачи, которые стоят перед госслужбой в это сложное время", – говорится в письме.

Напомним, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир требует на этом заседании начать обсуждение вопроса об увольнении юридического советника правительства.