На севере Израиля арестован очередной иранский агент – Артем Золотарев

Полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщили об аресте 33-летнего Артема Золотарева, жителя Ноф а-Галиля, по подозрению в том, что он выполнял задания иранских спецслужб в обмен на денежное вознаграждение.

Судя по официальному сообщению, Золотарев был арестован в ноябре. По заданию иранского "куратора", он наносил граффити в Ноф а-Галиле, Хайфе и Мигдаль а-Эмеке, а также поджег автомобиль в Хайфе.

По данным следствия, в октябре 2024 года Артем Золотарев установил связь с человеком, назвавшим себя "Элиадом", который предложил ему выполнять задания за плату. На начальном этапе речь шла о нанесении граффити против правительства "с целью изменить гражданскую ситуацию в стране". Артем выполнил поручения, нанеся десятки граффити и получив за это $2800 в криптовалюте. Позже он самостоятельно стер эти граффити. Далее он выполнял задания по съемке: фотографировал жилые дома и электротрансформаторы. Затем осуществил поджог автомобиля, за что получил $2000.

В материалах следствия отмечается, что после публикаций в израильских СМИ о задержаниях иранских шпионов Артем понял, что что "Элиад" – иранский агент. "Куратор" предложил ему убить человека за 125 тысяч долларов и обещал организовать его переправку в Россию или Иран. Ему также предлагали приобрести пистолет, чтобы передать его кому-нибудь другому, но Артем отказался от обоих заданий. Вслед за этим "Элиад" направил Артёма к другому "куратору" под условным именем "Боаз Мар" - по его заданиям Золотарев снова наносил граффити в Хайфе и Афуле – в частности, он оставлял надписи "Дети Рухоллы" (Рухолла Хомейни – бывший Верховный лидер Ирана).

9 декабря Артему Золотареву будет предъявлено обвинение в окружном суде Нацерета. Его обвиняют в контактах с иностранным агентом, поджоге и вандализме.

Это далеко не первое подобное расследование. Ранее неоднократно за последние месяцы сообщалось об арестах иранских агентов, которые были завербованы через соцсети или иным способом и выполняли различные "поручения" – от относительно "невинных" до покушений на убийство. Зачастую в качестве обвиняемых по таким делам фигурировали репатрианты из стран бывшего СССР, многие из которых давно живут в Израиле, но испытывали материальные затруднения. Были среди задержанных и уроженцы Израиля – как евреи, так и арабы.