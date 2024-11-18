Десантники-резервисты из 226-й бригады "зачищают" южный Ливан от оружия "Хизбаллы". Фото, видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 226-й резервной парашютно-десантной бригады "Нешер" (146-я дивизия) действуют на юге Ливана. Ими были уничтожены десятки ракетных пусковых установок, а также другие вооружения "Хизбаллы" в приграничных районах.

Боевые действия ведутся в условиях городской застройки и в труднопроходимой гористой местности, где противник создал множество наземных и подземных укрепленных пунктов со складами оружия и боеприпасов.