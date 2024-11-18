Десантники-резервисты из 226-й бригады "зачищают" южный Ливан от оружия "Хизбаллы". Фото, видео
время публикации: 18 ноября 2024 г., 13:42 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 13:43
Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа
Бойцы 226-й резервной парашютно-десантной бригады "Нешер" (146-я дивизия) действуют на юге Ливана. Ими были уничтожены десятки ракетных пусковых установок, а также другие вооружения "Хизбаллы" в приграничных районах.
Боевые действия ведутся в условиях городской застройки и в труднопроходимой гористой местности, где противник создал множество наземных и подземных укрепленных пунктов со складами оружия и боеприпасов.
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