Лето 2024 года было самым жарким за историю наблюдений во всем мире

По данным метеорологов, лето 2024 года было самым жарким в Израиле и во всем мире: это подтверждают также данные службы мониторинга климата в ЕС Copernicus.

Среднемировая температура с июня по август 2024 года была на 0,69 градуса Цельсия выше средней температуры в период с 1991 по 2020 годы. Второе самое жаркое лето было зафиксировано в прошлом году, когда глобальная средняя температура летом была на 0,66 градуса выше средней.

Июнь 2024 года был самым жарким в истории, тогда как июль 2023 года все же был жарче июля текущего года. Август 2024 года сравнялся с показателями рекордного по жаре августа 2023 года.

Страны по всему миру пострадали от экстремально высоких температур: в результате волн жары гибли люди, происходили масштабные пожары и мощные штормы. По всему миру в последние месяцы были зафиксированы самые разные температурные рекорды, от беспрецедентно высокой температуры в Арктике до засухи в Амазонии. 21 июля был самый жаркий день за всю историю наблюдений со средней глобальной температурой 17,09 градуса.

В августе 2024 года протяженность морского льда была значительно ниже, чем за предыдущих три года: на 17% ниже среднего значения за 1991-2020 годы, этот показатель был четвертым самым низким показателем за 46-летнюю историю спутниковых наблюдений.