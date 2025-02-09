Силы ЦАХАЛ полностью выведены с "оси Нецарим" в Газе

В ночь на 9 февраля силы Армии обороны Израиля были полностью выведены из района "оси Нецарим", отделявшей север Газы от других районов сектора. Оборудование, которое было установлено военными ранее в этом районе, было демонтировано и вывезено или уничтожено.

Вывод войск с "оси Нецарим" проводился постепенно. На начальном этапе реализации сделки о прекращении огня и "обмене пленными", силы ЦАХАЛа были отведены от западной части "оси", чтобы разблокировать движение о дороге Ар-Рашид (Приморское шоссе). Минувшей ночью ЦАХАЛ завершил вывод сил, разблокировав дорогу Салах ад-Дин. Таким образом, теперь передвижение с юга на север Газы и в обратном направлении, как пешком, так и на транспорте, может осуществляться без ограничений.

По соглашению о прекращении огня ЦАХАЛ должен был завершить вывод сил с "оси Нецарим" на 22-й день. Эти условия выполнены, несмотря на то, что руководство Израиля выражало возмущение тем, что ХАМАС в ходе процесса освобождения заложников издевался над ними и устраивал пропагандистские шоу. Особый гнев израильтян вызвало то, насколько истощенными и измученными были освобожденные 8 февраля заложники Эли Шараби, Ор Леви и Охад Бен-Ами.

"Ось Нецарим" была занята ЦАХАЛом 15 месяцев назад после того, как 36-я дивизия прорвалась с востока к морю и встретилась с силами 162-й дивизии, двигавшейся со стороны побережья Средиземного моря.

После отвода войск израильских военнослужащих в северной части сектора Газы не осталось. ЦАХАЛ продолжает контролировать "Филадельфиский коридор" (граница между Газой и Египтом), буферную зону вдоль сухопутной границы сектора Газы и морскую границу.