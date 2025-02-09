Провал дорожного покрытия в Тель-Авиве: работы будут вестись еще, как минимум, сутки

Вопреки прогнозу, строителям до сих пор не удалось устранить последствия провала дорожного покрытия в районе пересечения улиц Ибн Гвироль и Каплан в Тель-Авиве, возникшего из-за строительства легкого метро и обильных осадков.

Провал образовался 8 февраля. Ожидалось, что к утру движение транспорта на указанном участке будет возобновлено. Однако работы продолжаются, улицы Ибн Гвироль и Каплан, а также некоторые соседние улицы, на этом участке перекрыты.

Полиция днем 9 февраля сообщила, что восстановительные работы будут продолжаться еще, как минимум, сутки. Дата завершения работ пока не определена.