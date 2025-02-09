Полиция задержала еще одну мошенницу, участвовавшую в обмане русскоязычных стариков

Полиция сообщает о задержании 66-летней жительницы Кирьят-Моцкина по подозрению в мошенничестве и обмане десятков русскоязычных пожилых людей. Ожидаются дополнительные аресты.

Совокупная сумма ущерба от деятельности этой группы мошенников оценивается в миллионы шекелей. Пострадали не менее 35 русскоязычных стариков.

Схема мошенничества была стандартной: злоумышленники представлялись "сотрудниками полиции из киберотдела" и заявляли жертвам, что мошенники якобы завладели их банковскими счетами, получали доступ к счетам и кредитным картам, а затем похищали деньги со счетов.

Использовался и другой стандартный вид мошенничества: когда злоумышленники загружали вредоносное программное обеспечение на компьютеры или мобильные телефоны жертв с целью получения их финансовых данных.

Рекомендации Национального центра кибербезопасности Израиля:

1) не реагируйте на подозрительные обращения – не загружайте неизвестные или отправленные вам приложения во время или после телефонного разговора;

2) будьте бдительны – мошенники часто используют тактику давления, запугивания или убеждения (подарки, рекламные акции и т. д.), чтобы заставить вас предоставить информацию или действовать не задумываясь;

3) не предоставляйте информацию стороне, с которой вы не инициировали разговор, особенно информацию о данных кредитной карты, номере счета, коде подтверждения, пароле и т. д.;

4) проверьте личность звонящего – если человек утверждает, что является представителем компании, завершите разговор и свяжитесь с компанией напрямую по официальному телефонному номеру;

5) не передавайте код – никогда не передавайте присланный вам код по СМС или по электронной почте кому-либо другому;

6) немедленно сообщайте о подозрительных звонках и обращениях на горячую линию Национального центра кибербезопасности по номеру 119.