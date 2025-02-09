Нетаниягу вместе с супругой вылетает из США в Израиль
После завершения шаббата премьер-министр Биньямин Нетаниягу вылетает из США в Израиль. Вместе с ним возвращается его супруга Сара Нетаниягу, которая находилась в Америке 75 дней.
Биньямин Нетаниягу на минувшей неделе провел переговоры в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, с министром обороны США Питом Хегсетом, спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном и другими высокопоставленными американскими чиновниками.
В ходе этого визита, во время пресс-конференции в Белом доме, со стороны Трампа прозвучало заявление о намерении переселить жителей Газы в другие страны. Позже Нетаниягу заявил: "Встреча с Трампом является поворотным моментом для будущего Израиля".
Отметим, что Нетаниягу задержался в США на несколько дней. Первоначально его возвращение планировалось до пятницы.
Переговоры в США и, прежде всего, заявления Трампа, по всей видимости, помогут Нетаниягу стабилизировать коалицию.
На этой неделе будет продолжаться реализация первого этапа соглашений с ХАМАСом о прекращении огня в Газе и "обмене пленными". При этом продолжится обсуждение второго этапа сделки.
Также Биньямину Нетаниягу предстоит вскоре вновь предстать перед судом. Слушания по его делам были отложены в связи с визитом премьер-министра в США.