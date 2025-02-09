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Мир

Нетаниягу вместе с супругой вылетает из США в Израиль

США
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 09 февраля 2025 г., 07:20 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 07:40
Нетаниягу вместе с супругой вылетает из США в Израиль
Haim Zach/GPO

После завершения шаббата премьер-министр Биньямин Нетаниягу вылетает из США в Израиль. Вместе с ним возвращается его супруга Сара Нетаниягу, которая находилась в Америке 75 дней.

Биньямин Нетаниягу на минувшей неделе провел переговоры в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, с министром обороны США Питом Хегсетом, спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном и другими высокопоставленными американскими чиновниками.

В ходе этого визита, во время пресс-конференции в Белом доме, со стороны Трампа прозвучало заявление о намерении переселить жителей Газы в другие страны. Позже Нетаниягу заявил: "Встреча с Трампом является поворотным моментом для будущего Израиля".

Отметим, что Нетаниягу задержался в США на несколько дней. Первоначально его возвращение планировалось до пятницы.

Переговоры в США и, прежде всего, заявления Трампа, по всей видимости, помогут Нетаниягу стабилизировать коалицию.

На этой неделе будет продолжаться реализация первого этапа соглашений с ХАМАСом о прекращении огня в Газе и "обмене пленными". При этом продолжится обсуждение второго этапа сделки.

Также Биньямину Нетаниягу предстоит вскоре вновь предстать перед судом. Слушания по его делам были отложены в связи с визитом премьер-министра в США.

Мир
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