4-е шоссе около Бней-Брака перекрыто из-за несогласованной демонстрации харедим
время публикации: 09 января 2025 г., 16:57 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 16:57
Днем 9 января 4-я трасса была перекрыта недалеко от въезда в Бней-Брак из-за несогласованной демонстрации ультраортодоксов, протестующих против призыва в армию.
Сотрудники полиции перенаправляют транспорт на альтернативные маршруты. Водителям рекомендовано использовать приложение Waze.
Пресс-служба полиции заявляет, что прилагаются максимальные усилия для наведения порядка и восстановления нормального режима движения транспорта по 4-й трассе.