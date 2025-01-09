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Израиль

4-е шоссе около Бней-Брака перекрыто из-за несогласованной демонстрации харедим

время публикации: 09 января 2025 г., 16:57 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 16:57
4-е шоссе около Бней-Брака перекрыто из-за несогласованной демонстрации харедим
Erik Marmor/Flash90

Днем 9 января 4-я трасса была перекрыта недалеко от въезда в Бней-Брак из-за несогласованной демонстрации ультраортодоксов, протестующих против призыва в армию.

Сотрудники полиции перенаправляют транспорт на альтернативные маршруты. Водителям рекомендовано использовать приложение Waze.

Пресс-служба полиции заявляет, что прилагаются максимальные усилия для наведения порядка и восстановления нормального режима движения транспорта по 4-й трассе.

Израиль
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