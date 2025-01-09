4-е шоссе около Бней-Брака перекрыто из-за несогласованной демонстрации харедим

Днем 9 января 4-я трасса была перекрыта недалеко от въезда в Бней-Брак из-за несогласованной демонстрации ультраортодоксов, протестующих против призыва в армию.

Сотрудники полиции перенаправляют транспорт на альтернативные маршруты. Водителям рекомендовано использовать приложение Waze.

Пресс-служба полиции заявляет, что прилагаются максимальные усилия для наведения порядка и восстановления нормального режима движения транспорта по 4-й трассе.