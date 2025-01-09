В связи с угрозами в адрес министра наследия Амихая Элиягу усилена его охрана

В соответствии с рекомендациями Общей службы безопасности (ШАБАК) усилена охрана министра наследия Амихая Элиягу. По информации "Аруц-7", уровень угрозы в отношении министра поднят до самого высокого уровня.

В начале недели группировка "Силы Галилеи", заявившая о своей причастности к теракту возле поселения Кдумим, в результате которого погибли трое израильтян, опубликовала видео с угрозами в адрес израильского министра. В этом видео, распространявшемся палестинскими телеграм-каналами, его авторы демонстрировали, что им известно, где проживает Амихай Элиягу, а также они собрали информацию о членах его семьи.

В службах безопасности полагают, что угроза исходит от одиночек, действующих без прямого согласования с террористической организацией, и это затрудняет заблаговременное предотвращение их нападения.

Амихай Элиягу заявляет, что он полностью доверяет силам безопасности и террористам не удастся его запугать. "Мы полностью разобьем террористов. Дух еврейского народа сильнее любого зла, направленного против народа Израиля", – цитирует "Аруц-7" министра.