Из-за выпаса скота в заповеднике Рамат-Менаше исчезают ближневосточные тритоны

Впервые за последнее десятилетие исследования наличия головастиков ближневосточного тритона (Ommatotriton vittatus), проведенные в части водоемов заповедника Рамат-Менаше, показало тревожные результаты: в 10 из 22 обследованных водоемов в бассейнах рек Далия и Таниним этих головастиков не нашли.

Отмечается, что тритоны исчезли в водоемах, которые оказались загрязнены в результате выпаса скота в руслах рек. Считалось, что распространение ближневосточных тритонов в Рамат-Менаше стабильно высокое, и в водоемах было большое количество головастиков или взрослых особей.

Израиль находится на южной границе мирового ареала этого вида, популяции ближневосточных тритонов обитают в различных местах на Голанах, в Верхней и Нижней Галилее, в Рамат-Менаше и в прибрежном районе до юга Ашкелона.

Ближневосточные тритоны – охраняемый законом вид, они находятся под угрозой исчезновения. Этот вид – хороший биологический индикатор гидрологического и экологического состояния водной среды обитания, и присутствие их головастиков считается признаком высокого качества воды.

Как отмечает эколог Управления природы и парков Ури Шапира, в прошлом в Рамат-Менаше была самая плотная концентрация популяции ближневосточных тритонов в Израиле, в этом районе много родников и других водных источников, многие из которых не пересыхают в течение всех сезонов года, что создает идеальные условия для размножения и развития тритонов.

Однако интенсивная активность людей в этом районе, включая выпас скота, въезд внедорожников в русла рек, шум и искусственный свет мешают земноводным. На участке реки Таниним, где пасут скот в русле ручья, тритонов не обнаружили, хотя в прошлом они там были.

Ближневосточный тритон – это земноводное отряда хвостатых земноводных семейства настоящих саламандр. Его отличительный признак – высокий зазубренный гребень на спинке самца в период размножения. Они размножаются во влажной среде, такой как зимние пруды, родниковые запруды и мелкие ручьи с медным течением. Летом взрослые особи неактивны, они зарываются в грунт в трещинах и в норах и перемещаются к водоемам после начала дождей для поиска партнеров и размножения.