Отчет "Живая планета": сокращение популяции диких животных приближается к "точке невозврата"

Согласно новой научной оценке, за последние 50 лет популяция диких животных сократилась примерно на 73% во всем мире. Эксперты призывают к срочным действиям, но настаивают, что "природа может восстановиться".

Самое значительное снижение численности зарегистрированных диких животных наблюдается в Латинской Америке и Карибском бассейне – 95%, согласно последнему отчету "Живая планета" Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Лондонского зоологического общества (ZSL). Следом идут Африка со снижением численности на 76% и Азиатско-Тихоокеанский регион – на 60%. В Европе и Северной Америке сокращение численности диких животных было менее выраженным – на 35% и 39%, начиная с 1970 года.

Ученые также предупреждают, что снижение популяции диких животных может ускориться в будущем из-за изменения климата, особенно сильно это связано с изменениями в тропических лесах Амазонки, Арктике и морских экосистемах.

Индекс "Живой планеты", основанный на анализе почти 35000 тенденций в популяциях 5495 видов млекопитающих, птиц, рыб, земноводных и рептилий по всему миру, является одним из ключевых показателей состояния популяций диких животных на глобальном уровне. В последние годы эта метрика подвергалась критике, так как некоторые эксперты считают, что она может переоценивать масштаб сокращения численности диких животных. Критики ставят под вопрос математическую точность метода, использованного в Индексе. Однако они соглашаются с тем, что другие индикаторы также указывают на значительное ухудшение состояния многих популяций диких животных по всему миру.

"Мы должны прислушиваться к науке и принимать меры, чтобы избежать коллапса", – заявила Сусана Мухаммад, министр окружающей среды Колумбии. "Мир становится свидетелем массового обесцвечивания коралловых рифов, исчезновения тропических лесов, таяния полярных ледяных шапок и серьезных изменений в круговороте воды – основе жизни на нашей планете", – добавила она.