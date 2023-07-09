В коалиции и в оппозиции готовятся к бурной политической неделе

В коалиции и в оппозиции готовятся к одной из наиболее напряженных политических недель последнего времени.

9 июля на заседании правительства будет присутствовать юридический советник правительства Гали Баарав-Миара. В ходе заседания министры потребуют от представителей прокуратуры более активных действий в отношении демонстрантов, перекрывающих движение по шоссе. В конце прошлой недели юридический советник правительства направила письмо в секретариат кабинета министров, в котором отметила, что само заседание является проблематичным с точки зрения закона, поскольку министры намерены обсуждать меры против демонстрантов, митингующих против самих министров.

adv_11 incontent_1

Заседание правительства состоится за день до того, как Кнессет соберется для обсуждения в первом чтении законопроекта об ограничении действия принципа крайней неприемлемости. Обсуждение начнется 10 июля в 16:00, ожидается, что оно затянется до глубокой ночи. Депутаты от коалиции получили распоряжение в течение всего дня находиться в Кнессете, чтобы избежать неожиданностей. В коалиции опасаются, например, что оппозиция воспользуется возможным отсутствие в зале депутатов от коалиции, отзовет всех своих выступающих и потребует немедленно начать голосование,

adv_12 m_ar_1

Утром 9 июля глава оппозиции Яир Лапид заявил в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что несколько депутатов от коалиции могут проголосовать против закона. "В коалиции есть прямые и честные люди, которые могут в решающий момент сказать, что не готовы поддерживать разрушение израильской демократии", – сказал Лапид.

Лидеры внепарламентской оппозиции уже заявили, что, если законопроект будет утвержден в первом чтении, на следующий день Израиль ожидают беспрецедентные акции протеста и нарушений режима повседневной жизни. По заявлениям организаторов акций протеста, митинги и шествия, включая перекрытия шоссе, начнутся 10 июля в 8:00. В 16:00 начнется демонстрация в аэропорту Бен-Гурион, а в 20:00 – акции протеста в Тель-Авиве и других городах. Организаторы акций протеста порекомендовали гражданам "взять выходной день, чтобы присоединиться к акциям протеста".

adv_13 incontent_2

Закон о принципе крайней неприемлемости – не единственное событие, на котором будет сосредоточено внимание политической и общественной системы на этой неделе. 12 июля коалиция должна избрать своего кандидата в комиссию по выбору судей. До сих пор избрана только представитель оппозиции – депутат Карин Эльхарар ("Еш Атид"). В коалиции выберут своего представителя на следующей неделе, однако оппозиционные партии опасаются, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр юстиции Ярив Левин вновь сорвут избрание своего депутата, чтобы отложить выборы еще на 30 дней. Для того, чтобы предотвратить подобный трюк, в оппозиции намерены представить кандидатуры еще двух депутатов от "Еш Атид", однако не станут их продвигать, если коалиция изберет своего представителя.

adv_14 m_ar_2

Завершение процесса избрания депутатов в комиссию отнюдь не означает окончания ее формирования. В состав комиссии входят также два министра. Министр юстиции автоматически становится главой комиссии. Еще одного министра должно назначить правительство. На данный момент это не сделано, и неизвестно, когда будет сделано.

Ранее оппозиция требовала формирования комиссии и начала ее работы в качестве условия продолжения переговоров в президентской канцелярии. Сейчас, когда коалиция не заинтересована в продолжении переговоров, этот рычаг давления неэффективен.

adv_15 incontent_3

Министр юстиции Ярив Левин возражает против формирования и созыва комиссии по выбору судей в той ее форме, в которой она существует сегодня.

adv_16 m_ar_3

Сообщалось, что коалиция планирует изменить состав комиссии, сформировав ее на основе предложения бывшего министра юстиции Даниэля Фридмана, согласно которому в комиссию должны входить пять представителей коалиции и пять представителей оппозиции. Это не обязательно будут политики. Решающим, одиннадцатым голосом, будет голос отставного судьи Верховного суда, которого назначит министр юстиции. Этот законопроект должен быть утвержден в первые недели зимней сессии Кнессета, то есть в ноябре-декабре 2023 года.

В оппозиции категорически возражают против каких-либо изменений состава комиссии по выбору судей.

adv_17 incontent_4

Накануне телеканал "Кешет" опубликовал данные опроса, проведенного институтом "Мидгам", согласно которым 55% опрошенных поддерживают предложение об изменении состава комиссии по назначению судей и превращению ее в паритетную: пять представителей коалиции, пять оппозиции. 27% возражают против этого предложения, 18% заявили, что не имеют мнения по этому вопросу.