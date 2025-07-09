Ультраортодоксы напомнили Нетаниягу о Черчилле и о "невыполненных обещаниях"

Газета "Ятед Неэман", озвучивающая позицию партии "Дегель а-Тора", опубликовала редакционный материал со скрытым предупреждением в адрес премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Статья говорит о Черчилле, который "забыл нужды своей страны и своих граждан во время войны. Оказывается у пустых обещаний есть высокая цена".

Авторы материала ни словом не упоминают премьер-министра Биньямина Нетаниягу, однако очевиден намек на кризис в связи с законом о призыве.

Как сообщает "Кешет", премьер-министр Биньямин Нетаниягу, находясь в США, несколько раз беседовал с главой комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлием Эдельштейном.

Нетаниягу потребовал от Эдельштейна представить черновик законопроекта. Глава комиссии по иностранным делам и обороне ответил, что проект закона будет готов только на следующей неделе и тогда его представят партиям ШАС и "Яадут а-Тора".

Накануне высокопоставленный представитель "Яадут а-Тора" заявил, что все обещания, полученные этой партией перед войной с Ираном, были нарушены и не выполнены. "Мы вернулись к исходной точке переговоров", – заявил источник.