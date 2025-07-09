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Израиль

На Хермоне завершились масштабные учения ЦАХАЛа

ЦАХАЛ
время публикации: 09 июля 2025 г., 19:00 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 19:00
На Хермоне завершились масштабные учения ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа

На Хермоне состоялись учения 210-й дивизии, в которых приняли участие бойцы 810-й бригады "А-Харим" ("Горы"), 474-й бригады "А-Голан", 3-й бригады "Александрони".

В рамках учений регулярные и резервные силы отрабатывали переход от повседневной деятельности к действиям в боевых условиях – к защите населенных пунктов, отражению нападения на опорные пункты и атаке на силы противника.

Военно-медицинские силы эвакуировали из зоны боевых действий и населенных пунктов сотни условно раненых наземным и воздушным транспортом.

В ходе учений вертолеты ВВС выполняли задачи по транспортировке войск, эвакуации раненых и оказанию поддержки наземным силам с воздуха.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что учения проводились совместно с местными органами власти, отрядами самообороны населенных пунктов, службой скорой помощи "Маген Давид Адом" и силовыми структурами.

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