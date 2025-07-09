ЦАХАЛ: за последний год призвались 1700 ультраортодоксов

Согласно данным, представленным управлением кадров ЦАХАЛа юридическому советнику правительства, в 2024 призывном году (с июля 2024 года по июнь 2025 года), на срочную службу были призваны 1700 представителей ультраортодоксального сектора, подпадающих под это определение согласно Закону о военной службе.

Согласно определению ЦАХАЛа, являющемуся более широким, чем определение Закона о военной службе, за последний год были призваны 2650 харедим. Это на 42% больше, чем в предшествовавшем году (2023-2024), однако на 167% меньше, чем ЦАХАЛ обязался призвать в своем ответе Высшему суду справедливости (БАГАЦ).