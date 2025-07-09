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Израиль

Дело депутата Карива передано в прокуратуру

Расследование
Демократим
время публикации: 09 июля 2025 г., 15:08 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 15:08
Дело депутата Карива передано в прокуратуру
Yonatan Sindel/Flash90

Полиция завершила расследование в отношении депутата Кнессета Гилада Карива ("Демократим").

Он подозревается в том, что являлся источником утечки секретных сведений с закрытого заседания комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Помимо прочего, полиция подозревает, что Карив передавал неуполномоченному лицу протоколы секретного заседания комиссии, в котором принимал участие премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

После завершения расследования дело передано в государственную прокуратуру для принятия окончательного решения по делу. В соответствии с законом, принятым в 2018 году, полиция не имеет права сопровождать итоги расследования своими рекомендациями по предъявлению обвинения или закрытию дела. Поэтому на данном этапе неизвестно, каким будет исход расследования.

Израиль
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