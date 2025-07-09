Кнессет отклонил законопроект об отмене "параграфа о внуках"
время публикации: 09 июля 2025 г., 14:33 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 14:45
Кнессет отклонил в предварительном чтении законопроект депутата Кнессета Ави Маоза ("Ноам").
Лишь 18 депутатов проголосовали за законопроект, предусматривающий отмену "параграфа о внуках" в законе о возвращении. 54 депутата проголосовали против этого законопроекта.
Депутаты от партии ШАС голосовали за законопроект, несмотря на бойкот коалиционных инициатив ультраортодоксальными партиями.