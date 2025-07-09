Освобожденные из плена террористов Александр Труфанов и Сапир Коэн обручились

Александр (Саша) Труфанов и Сапир Коэн были похищены террористами в "черную субботу" 7 октября 2023 года в кибуце Нир-Оз. Мать и бабушка Александра, Елена и Ирина, также были похищены террористами.

Они содержались в плену в разлуке – Сапир в течение 55 дней до освобождения в рамках первой сделки с террористами вместе с Еленой и Ириной, Александр – в течение 498 дней до освобождения в рамках второй сделки. Труфанов удерживался террористами "Исламского джихада"

Сапир Коэн все эти долгие дни вместе с матерью Саши Еленой добивалась освобождения возлюбленного. 13 канал ИТВ сообщает, что сегодня Александр Труфанов и Сапир Коэн обручились.