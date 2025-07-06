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Израиль

Партия "Ноам" выносит на рассмотрение предложение об изменении Закона о Возвращении

Законы
НДИ
время публикации: 06 июля 2025 г., 11:48 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 12:04
Депутат Кнессета Ави Маоз ("Ноам")
Yonatan Sindel/Flash90

Депутат Кнессета Ави Маоз ("Ноам") представил на рассмотрение межминистерской комиссии по законодательству предложение об изменении Закона о возвращении.

Речь идет о законопроекте, предусматривающем отмену, так называемого, "параграфа о внуках".

Закон этот был представлен в мае 2025 года, однако по просьбе руководства коалиции, Маоз согласился отложить рассмотрение законопроекта на два месяца.

В партии "Наш дом Израиль" заявили протест против намерения продвигать законопроект. "Именно сейчас, когда нужно заниматься Ираном, Газой, похищенными и пострадавшими в войне, ростом преступности - наше правительство выбрало бороться с новыми репатриантами. Тысячи внуков евреев героически сражались и сражаются в рядах ЦАХАЛа, порой отдавая самое дорогое — жизнь. Они – неотъемлемая часть Израиля, его истории и будущего. Попытка отмены пункта о внуках в Законе о возвращении — это не только удар по новым репатриантам, но и сокрушительный удар по самой идее сионизма и существованию Израиля как еврейского и демократического государства".

Израиль
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