ЦАХАЛ опубликовал видео из вертолета, на котором была эвакуированы из Газы Ноа Аргамани

Вечером 8 июня пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео, снятое внутри вертолета ЦАХАЛа, на котором Ноа Аргамани была эвакуирована из сектора Газы и доставлена в Израиль. На видео запечатлен момент спасения девушки: она в сопровождении военнослужащих поднимается на борт вертолета.

В субботу, 8 июня, в ходе операции ЦАХАЛа, ШАБАКа и полиции Израиля (ЯМАМ) в Нусейрате были освобождены еще три заложника: Альмог Меир-Ян (21), Андрей Козлов (27 лет) и Шломи Зив (40 лет).