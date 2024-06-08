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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал видео из вертолета, на котором была эвакуированы из Газы Ноа Аргамани

время публикации: 08 июня 2024 г., 22:04 | последнее обновление: 08 июня 2024 г., 22:04
ЦАХАЛ опубликовал видео из вертолета, на котором была эвакуированы из Газы Ноа Аргамани
Пресс-служба ЦАХАЛа

Вечером 8 июня пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео, снятое внутри вертолета ЦАХАЛа, на котором Ноа Аргамани была эвакуирована из сектора Газы и доставлена в Израиль. На видео запечатлен момент спасения девушки: она в сопровождении военнослужащих поднимается на борт вертолета.

В субботу, 8 июня, в ходе операции ЦАХАЛа, ШАБАКа и полиции Израиля (ЯМАМ) в Нусейрате были освобождены еще три заложника: Альмог Меир-Ян (21), Андрей Козлов (27 лет) и Шломи Зив (40 лет).

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