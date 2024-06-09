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Израиль

ЦАХАЛ продолжает операцию в Газе: отчет за последние сутки. Видео

время публикации: 09 июня 2024 г., 11:17 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 11:17
ЦАХАЛ продолжает операцию в Газе: отчет за последние сутки. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 98-й, 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в Газе, действуя в северных, центральных и южных районах сектора.

98-я дивизия продолжает наземную операцию в восточных районах Аль-Бурейджа и Дир аль-Балаха. При поддержке ВВС за последние сутки в этих районах ликвидировано множество боевиков террористических организаций.

Силы 162-й дивизии продолжают боевые действия в районе Рафиаха, на юге сектора Газы. За последние сутки обнаружено еще несколько туннелей и ракетных установок. Бойцы бригады "Гивати" нашли склад вооружений.

Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы. За последние сутки ударом с воздуха была ликвидирована группа боевиков.

Сообщается, что из района Исламского университета на юге города Газа в сторону сил ЦАХАЛа было выпущено несколько ракет. Никто не пострадал. Израильские ВВС уничтожили пусковую установку.

ЦАХАЛ сообщает о множестве ударов по целям в Газе за последние сутки. В частности, в ходе одной из атак был ликвидирован командир боевиков "Исламского джихада".

В этом отчете не приводятся данные о спецоперации "Арнон" в Нусейрате, в ходе которой 8 июня были спасены четверо заложников.

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