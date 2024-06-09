Родители Андрея Козлова прилетели в Израиль и встретились с сыном

Родители 27-летнего Андрея Козлова, который был 8 июня освобожден из плена ХАМАСа в Нусейрате, прилетели в Израиль из Санкт-Петербурга и встретились с сыном в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере.

Ранее со своими близкими смогли встретиться трое других освобожденных заложников – Ноа Аргамани (25), Альмог Меир-Джан (21) и Шломи Зив (40 лет).

Евгения, мать Андрея, многие месяцы ждала известий о судьбе сына, находясь в Израиле. В интервью Newsru.co.il она рассказывала: "7 октября примерно в 6:30 утра он написал в семейном чате короткое сообщение о том, что у него все в порядке. Новости мы еще не видели и подумали, что речь о ракетных обстрелах. Я еще тогда не знала, что он где-то на фестивале. Но потом Андрей перестал отвечать, а я видела все больше и большей сообщений о том, что на юге Израиля произошла катастрофа. Мне примерно только к четырем часам удалось дозвониться до друзей Андрея, и они рассказали мне, что он работал на фестивале и писал им о том, что там происходит, до 9 утра. Он писал о террористах, о стрельбе, трупах. О том, что все вокруг в ужасе и панике и не знают куда бежать. Потом он написал, что у него садится батарейка. Потом для меня начались недели ожидания".