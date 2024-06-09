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Израиль

"Кан-11": состояние здоровья освобожденных израильтян хуже, чем казалось при первом осмотре

время публикации: 09 июня 2024 г., 21:43 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 21:43
"Кан-11": состояние здоровья освобожденных израильтян хуже, чем казалось при первом осмотре
Пресс-служба ЦАХАЛа

Журналист телеканала "Кан-11" Кэти Дор сообщила в вечернем выпуске новостей, что состояние здоровья вернувшихся из плена ХАМАСа израильтян хуже, чем это казалось при первом осмотре.

Ноа Аргамани, Альмог Меир-Джан, Андрей Козлов и Шломи Зив страдают от психологических травм и имеют проблемы со здоровьем.

Экс-заложники страдают от проблем, вызванных недоеданием. В течение долгих периодов их держали впроголодь. Были длительные периоды времени, во время которых они жили с повязкой на глазах.

Израильтян много раз перевозили с места на место, и условия содержания зависели от тех, кто их охранял в тот конкретный период времени. Было несколько мест, где условия содержания были "просто ужасными", в других местах – было чуть лучше.

Кэти Дор в своем репортаже отметила, что у освобожденных есть симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии Стокгольмского синдрома. Но диагноз еще не установлен.

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