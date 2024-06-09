В Мишор-Адумим и Иорданской долине проходят учения сил безопасности

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила вечером 9 июня, что в районе промышленной зоны Мишор-Адумим и Иорданской долине проходят учения сил безопасности.

В ходе учений будет наблюдаться интенсивное движение военной техники, транспорта сил безопасности и вертолетов.

Правоохранительные органы просят население сообщать о любых инцидентах и чрезвычайных происшествиях в телефонную службу полиции по номеру 100.