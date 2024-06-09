ЦАХАЛ: трое заложников удерживались в доме корреспондента "Аль-Джазиры"

Пресс-служба ЦАХАЛа после проверки, проведенной вместе с ШАБАКом, подтвердила, что трое заложников удерживались в доме корреспондента "Аль-Джазиры" Абдаллы аль-Джамаля, состоявшем в террористической организации ХАМАС.

"В доме Абдаллы аль-Джамаля, рядом с членами его семьи удерживались трое заложников. Это является еще одним доказательством того, что ХАМАС использует гражданское население в качестве живого щита", – говорится в сообщении пресс-службы.

Альмог Меир-Джан, Андрей Козлов и Шломи Зив, удерживавшиеся в доме корреспондента "Аль-Джазиры", провели в плену ХАМАСа восемь месяцев и были освобождены ЦАХАЛом 8 июня в ходе операции "Арнон".

Отметим, что ранее израильские СМИ сообщили, что в доме семьи аль-Джамаль удерживалась Ноа Аргамани, похищенная во время бойни на фестивале Nova в "черную субботу" 7 октября, она также была освобождена израильским спецназом в ходе операции "Арнон".

Согласно сообщениям в прессе, дом, в котором удерживалась Ноа Аргамани принадлежал 74-летнему доктору Ахмаду аль-Джамалю и его жене Фатиме, родителям Абдаллы аль-Джамаля. В доме также проживала сестра Абдаллы, 27-летняя Зейнаб.

Как сообщал Euro-Med Monitor, называющий себя правозащитной организацией, израильские военнослужащие штурмовали дом доктора Ахмада аль-Джамаля при помощи лестницы. Его жена, 36-летняя Фатима аль-Джамаль, в ходе штурма была убита, как и его сын Абдалла аль-Джамаль. 27-летняя Зейнаб получила серьезные ранения. В доме в момент штурма находились дети, которые в ходе операции по освобождению заложницы не пострадали.

Абдалла аль-Джамаль работал в различных изданиях, в прошлом он был пресс-секретарем министерства труда палестинской администрации, в последнее время он работал оператором и фотографом катарского телеканала "Аль-Джазира". Арабские и палестинские источники обвиняют Израиль в гибели "непричастного мирного населения" в ходе операции по "освобождению заключенных".