СМИ: отец спасенного заложника умер незадолго до его освобождения

Сегодня, в воскресенье 9 июня, на кладбище Неве Ямин в 17:30 состоятся похороны 57-летнего Йосефа Джана из Кфар-Сабы – отца 21-летнего Альмога Меира-Джана, спасенного вчера в ходе спецоперации в Нусейрате.

Об этом пишут сайты 14-го канала и kfarsaba.mynet.co.il со ссылкой на раввина Лиора Энгельмана, который был другом Йосефа. По словам раввина, у отца похищенного не выдержало сердце.

Другие источники сообщают, что когда представители ЦАХАЛа пришли в дом, чтобы сообщить об освобождении Альмога, их ждало известие о скоропостижной смерти отца спасенного израильтянина.

Судя по фотографиям, которые публиковались вчера, Альмога в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере встречали его мать и дедушка.