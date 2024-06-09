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Израиль

Centсom: гуманитарный пирс не использовался при операции по освобождению заложников

время публикации: 09 июня 2024 г., 09:03 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 09:11
Centсom: гуманитарный пирс не использовался при операции по освобождению заложников
Staff Sgt. Malcolm Cohens-Ashley/U.S. Army via AP, File

Центральное командование вооруженных сил США прокомментировало видео освобождения израильских заложников, на котором видно, что их эвакуация проводилась с побережья Газы, и вертолеты сели в непосредственной близости от американского плавучего пирса.

"Гуманитарный пирс, в том числе оборудование и персонал, не использовались при операции по освобождению заложников. Район к югу от него использовался израильтянами для безопасного возращения заложников. Любые другие утверждения – ложь", – говорится в заявлении Centсom.

Американские военные подчеркивают, что единственное предназначение плавучего пирса – доставка в сектор Газы гуманитарной помощи.

Отметим, что 8 июня, в день проведения израильского рейда по освобождению заложников, восстановленный после шторма пирс возобновил работу. Как сообщает Arab News со ссылкой на американских военных, в этот день через пирс в сектор было доставлено 492 тонны грузов.

В ходе операции в лагере беженцев Нусейрат были освобождены были освобождены: Ноа Аргамани (25), Альмог Меир-Джан (21), Андрей Козлов (27 лет) и Шломи Зив (40 лет). Погиб капитан спецназа пограничной службы ЯМАМ Арнон Змора, который вел за собой бойцов.

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