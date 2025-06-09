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Израиль

Житель Хеврона признан виновным в изнасиловании военнослужащей на пляже в Бат-Яме

время публикации: 09 июня 2025 г., 18:57 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 19:22
Житель Хеврона признан виновным в изнасиловании военнослужащей на пляже в Бат-Яме
Dor Pazuelo/FLASH90

Окружной суд в Тель-Авиве признал Ади Тамизу, жителя Хеврона, виновным в изнасиловании 19-летней военнослужащей на пляже на границе Яффо и Бат-Яма.

Согласно материалам обвинительного заключения, 21 июля 2022 года, пострадавшая сидела на берегу и читала книгу, когда к ней подошли двое неизвестных. После того, как один из мужчин ушел, девушка осталась наедине с Тамизой. Насильник силой оттащил свою жертву на возвышенность, сорвал с нее одежду и изнасиловал. "Мне было больно, я хотела умереть", – заявила пострадавшая в суде.

Обвиняемый отрицал все приписываемые ему действия и утверждал, что никогда раньше не встречался с пострадавшей.

По информации издания "Исраэль Йом", обвинение представило суду среди прочих доказательств результаты анализа ДНК, совпадающего с профилем обвиняемого, а также записи с камер наблюдения, установленных недалеко от места преступления, мимо которых проходил Тамиза, возвращаясь с пляжа.

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