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Израиль

Умер Амджад Зитауи из Умм эль-Фахма: он зарезал мать и ранил беременную жену

время публикации: 09 июня 2025 г., 18:50 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 18:50
Умер Амджад Зитауи из Умм эль-Фахма: он зарезал мать и ранил беременную жену
Flash90. Фото: М.Шай

В больнице умер Амджад Зитауи из Умм эль-Фахма: в ночь на понедельник он был ранен сотрудниками полиции при аресте за нападение на домочадцев и убийство собственной матери.

60-летняя Катар Зитауи погибла от ножевых ранений, ее невестка, находившаяся на позднем сроке беременности, получила ножевые ранения средней степени тяжести.

По версии следствия, убийство совершил сын погибшей, он также ранил свою жену. В доме во время совершения преступления находились трое детей, в том числе маленький ребенок. Полицейские, прибывшие на место происшествия, открыли огонь по подозреваемому, так как он представлял для них непосредственную угрозу, сообщает пресс-служба полиции. Подозреваемый был ранен и арестован.

Представитель полиции сообщил, что, когда группа прибыла по вызову, подозреваемый был весь в крови и пытался напасть на полицейских.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июня 2025

Убийство в Умм эль-Фахме: сын зарезал мать и ранил жену, при задержании по нему открыли огонь