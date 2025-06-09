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Израиль

Смотрич: "Сейчас не время для выборов"

Бецалель Смотрич
Ционут Датит
время публикации: 09 июня 2025 г., 15:56 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 15:56
Смотрич: "Сейчас не время для выборов"
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич на заседании фракции "Ционут Датит", проходившем в Кнессете в понедельник, 9 июня, заявил: "Изменение в поставках и распределении гуманитарной помощи (Газе) внесло стратегическое изменение в ход войны. Я бился за это всю войну. Я очень радуюсь, когда вижу, как те, кто были сильнее всех против, сегодня воюют за кредит. Для меня самое главное, что делается дело, и это дело, которое мы делаем все вместе".

"Сейчас не время для выборов. Я призываю коллег по коалиции проявить ответственность. История не простит тех, кто потащит нас на выборы во время войны, до того как возвращены заложники, до того, как победа достигнута", – сказал Смотрияч.

Отвечая на вопросы журналистов, Смотрич, входящий в состав военно-политического кабинета, заявил, что ничего не знал о решении вооружать кланы в секторе Газы.

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