Смотрич: "Сейчас не время для выборов"

Министр финансов Бецалель Смотрич на заседании фракции "Ционут Датит", проходившем в Кнессете в понедельник, 9 июня, заявил: "Изменение в поставках и распределении гуманитарной помощи (Газе) внесло стратегическое изменение в ход войны. Я бился за это всю войну. Я очень радуюсь, когда вижу, как те, кто были сильнее всех против, сегодня воюют за кредит. Для меня самое главное, что делается дело, и это дело, которое мы делаем все вместе".

"Сейчас не время для выборов. Я призываю коллег по коалиции проявить ответственность. История не простит тех, кто потащит нас на выборы во время войны, до того как возвращены заложники, до того, как победа достигнута", – сказал Смотрияч.

Отвечая на вопросы журналистов, Смотрич, входящий в состав военно-политического кабинета, заявил, что ничего не знал о решении вооружать кланы в секторе Газы.