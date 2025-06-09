Продолжается допрос Нетаниягу: "Я не собачонка"

В окружном суде Тель-Авива продолжается допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Главу правительства продолжают допрашивать представители прокуратуры.

Перед началом допроса премьер-министр обратился к суду с просьбой завершить допрос в 13:45 из-за важной встречи, которая намечена на 14:30. Судья предложила прервать допрос и возобновить его после окончания важной встречи премьер-министра. Однако адвокат Амит Хадад заявил, что такой возможности нет.

Допрос Нетаниягу по-прежнему касается "дела 1000". По этому делу Нетаниягу обвиняется в обмане общественного доверия из-за незаконного, как считает обвинение, получения подарков от бизнесменов.

Представитель покуратуры продолжил спрашивать Биньямина Нетаниягу о его встречах с бизнесменом Арноном Милченом. "Время от времени он предлагал встретиться, и мы встречались. Иногда встречи планировались за неделю, иногда за две. Я не собачонка, которой можно свистнуть, и она побежит", - сказал Нетаниягу.