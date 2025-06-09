Полицейский и военнослужащий задержаны по подозрению в наркоторговле
время публикации: 09 июня 2025 г., 11:32 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 11:32
Отдел министерства юстиции по борьбе с преступлениями, совершенными полицейскими (МАХАШ), сообщил о задержании сотрудника полиции округа Иудеи и Самарии по подозрению в причастности к торговле наркотиками.
В ходе того же расследования были арестованы военнослужащий ЦАХАЛа и гражданское лицо. Все трое пользовались одной группой в системе мгновенных сообщений Telegram, используя ее как канал для распространения наркотиков.
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