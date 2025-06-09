Посол США: "Стабильность правительства Израиля необходима для решения проблемы Ирана"

По информации 13-го телеканала, посол США в Израиле Майк Хакаби встречался с представителями религиозных партий, чтобы убедить их не поддерживать законопроект о роспуске Кнессета.

Дипломатические и политические источники, на которые ссылался телеканал, заявляют, что Хакаби аргументировал свою просьбу тем, что "стабильность правительства имеет решающее значение для решения иранской проблемы".

Телеканал отмечает: в настоящий момент неясно, действовал ли посол США по просьбе президента Дональда Трампа, или по собственной инициативе.