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Израиль

Посол США: "Стабильность правительства Израиля необходима для решения проблемы Ирана"

Иран
Израиль
США
время публикации: 09 июня 2025 г., 20:45 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 20:45
Посол США: "Стабильность правительства Израиля необходима для решения проблемы Ирана"
Chaim Goldberg/Flash90

По информации 13-го телеканала, посол США в Израиле Майк Хакаби встречался с представителями религиозных партий, чтобы убедить их не поддерживать законопроект о роспуске Кнессета.

Дипломатические и политические источники, на которые ссылался телеканал, заявляют, что Хакаби аргументировал свою просьбу тем, что "стабильность правительства имеет решающее значение для решения иранской проблемы".

Телеканал отмечает: в настоящий момент неясно, действовал ли посол США по просьбе президента Дональда Трампа, или по собственной инициативе.

Израиль
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