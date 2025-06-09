Посол США: "Стабильность правительства Израиля необходима для решения проблемы Ирана"
время публикации: 09 июня 2025 г., 20:45 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 20:45
По информации 13-го телеканала, посол США в Израиле Майк Хакаби встречался с представителями религиозных партий, чтобы убедить их не поддерживать законопроект о роспуске Кнессета.
Дипломатические и политические источники, на которые ссылался телеканал, заявляют, что Хакаби аргументировал свою просьбу тем, что "стабильность правительства имеет решающее значение для решения иранской проблемы".
Телеканал отмечает: в настоящий момент неясно, действовал ли посол США по просьбе президента Дональда Трампа, или по собственной инициативе.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июня 2025