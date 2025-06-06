WSJ: Иран заказал у Китая компоненты для сотен баллистических ракет

Иран заказал тысячи тонн компонентов для баллистических ракет у Китая, стремясь восстановить свою военную мощь, пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. В публикации отмечается, что заказ был сделан на фоне продолжающихся переговоров с США по поводу иранской ядерной программы.

Автор публикации Лоуренс Норман пишет, что в ближайшие месяцы ожидается прибытие в Иран партии перхлората аммония, который применяется в качестве окислителя в твердых ракетных топливах. Речь идет о партии, которая поможет обеспечить топливом сотни баллистических ракет. Один из источников WSJ говорит, что часть от этой партии может быть передана хуситам в Йемене, которые регулярно обстреливают Израиль баллистическими ракетами.