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WSJ: Иран заказал у Китая компоненты для сотен баллистических ракет

США
Иран
Вооружения
Хуситы
Китай
время публикации: 06 июня 2025 г., 05:05 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 05:42
WSJ: Иран заказал у Китая компоненты для сотен баллистических ракет
Iranian Revolutionary Guard/Sepahnews via AP

Иран заказал тысячи тонн компонентов для баллистических ракет у Китая, стремясь восстановить свою военную мощь, пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. В публикации отмечается, что заказ был сделан на фоне продолжающихся переговоров с США по поводу иранской ядерной программы.

Автор публикации Лоуренс Норман пишет, что в ближайшие месяцы ожидается прибытие в Иран партии перхлората аммония, который применяется в качестве окислителя в твердых ракетных топливах. Речь идет о партии, которая поможет обеспечить топливом сотни баллистических ракет. Один из источников WSJ говорит, что часть от этой партии может быть передана хуситам в Йемене, которые регулярно обстреливают Израиль баллистическими ракетами.

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