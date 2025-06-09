Бригада "Цанханим" уничтожает подземную инфраструктуру ХАМАСа в Хан-Юнисе. Видео

Бойцы бригады "Цанханим" под командованием 98-й дивизии продолжают действовать в Хан-Юнисе в секторе Газы. К этому времени они ликвидировали десятки террористов и уничтожили более 200 объектов террористической инфраструктуры, включая туннельные шахты, склады оружия и боеприпасов и здания военного назначения.

"Цанханим" совместно с бойцами бригады "Яалом" обнаружили и уничтожили подземный туннель длиной около полутора километров. Этот туннель служил местом для пребывания и укрытия террористов ХАМАСа, в нем обнаружены десятки единиц оружия и боеприпасы. Все вооружения были изъяты и уничтожены.

Совместно с ВВС военнослужащие обнаружили и уничтожили десятки зданий, которые были заминированы террористами ХАМАСа. Сообщается, что террористы установили в зданиях бомбы общим весом около пяти тонн, чтобы задействовать их против израильских сил.