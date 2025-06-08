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Израиль

Walla: в ближайшие недели будет принято решение о дополнительном призыве резервистов

Иудея и Самария
Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 08 июня 2025 г., 21:17 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 21:17
Walla: в ближайшие недели будет принято решение о дополнительном призыве резервистов
Yossi Aloni/Flash90

По информации сайта Walla News, в ближайшие две недели правительство будет обсуждать дополнительный призыв резервистов по повесткам "Цав 8". Решение о числе призываемых и будет принято после оценки результатов операции "Колесниц Гидеона" в секторе Газы.

По информации сайта, в последние дни многие резервисты получили предупреждение, что они могут быть вызваны по срочной повестке в следующем месяце.

Издание отмечает, что решение о дополнительном призыве будет приниматься на фоне недовольства резервистов, находящихся на службе сейчас и не участвующих в боевых действиях в секторе Газы. Многие из них надели форму в пятый или шестой раз и с последнего их призыва уже прошло 35 дней.

Израиль
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