Нетаниягу проведет заседание по Ирану после разговора с Дональдом Трампом

Глава правительства Биньямин Нетаниягу проведет в понедельник вечером "узкое" заседание с руководителями служб безопасности, посвященное ситуации вокруг Ирана.

Сообщается, что причиной этого заседания стал сегодняшний разговор премьера с президентом США Дональдом Трампом, однако неизвестно, о каких новых деталях идет речь.