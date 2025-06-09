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Израиль

Нетаниягу проведет заседание по Ирану после разговора с Дональдом Трампом

время публикации: 09 июня 2025 г., 17:31 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 17:31
Нетаниягу проведет заседание по Ирану после разговора с Дональдом Трампом
Marc Israel Sellem/POOL

Глава правительства Биньямин Нетаниягу проведет в понедельник вечером "узкое" заседание с руководителями служб безопасности, посвященное ситуации вокруг Ирана.

Сообщается, что причиной этого заседания стал сегодняшний разговор премьера с президентом США Дональдом Трампом, однако неизвестно, о каких новых деталях идет речь.

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