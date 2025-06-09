СМИ: Трамп может приехать в Израиль на открытие "Маккабиады"

Дональд Трамп может приехать в Израиль на открытие международных спортивных состязаний "Маккабиада". Об этом написало издание "Mаарив" со ссылкой на свой источник, знакомый с ходом переговоров.

При этом источник отметил, что президент США приедет в Израиль только в том случае, если к тому времени будет достигнуто соглашение об освобождении из плена ХАМАСа израильских заложников и прекращении боевых действий в секторе Газы.