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Израиль

СМИ: Трамп может приехать в Израиль на открытие "Маккабиады"

Израиль
Дональд Трамп
Заложники
время публикации: 09 июня 2025 г., 00:03 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 00:03
СМИ: Трамп может приехать в Израиль на открытие "Маккабиады"
AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Дональд Трамп может приехать в Израиль на открытие международных спортивных состязаний "Маккабиада". Об этом написало издание "Mаарив" со ссылкой на свой источник, знакомый с ходом переговоров.

При этом источник отметил, что президент США приедет в Израиль только в том случае, если к тому времени будет достигнуто соглашение об освобождении из плена ХАМАСа израильских заложников и прекращении боевых действий в секторе Газы.

Израиль
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