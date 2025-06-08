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Ближний Восток

СМИ: США и Израиль договорились не продлевать мандат сил ООН на юге Ливана

США
Ливан
ООН
Израиль
время публикации: 08 июня 2025 г., 21:38 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 21:43
СМИ: США и Израиль договорились не продлевать мандат сил ООН на юге Ливана
AP Photo/Mohammed Zaatari

Как сообщает издание "Исраэль а-Йом", США и Израиль достигли договоренности, согласно которой, мандат развернутых на юге Ливана миротворческих сил ООН (UNIFIL) не будет продлен. Информацию подтверждает и Jerusalem Post.

Согласно публикациям, инициатором прекращения мандата выступила администрация президента США Дональда Трампа, пришедшая к выводу, что дорогостоящая миссия не способна решить свою главную задачу – предотвратить вооруженное присутствие "Хизбаллы" в приграничной зоне.

В Израиле решили поддержать американскую позицию, особенно после того, как убедились: эту задачу способны выполнить вооруженные силы Ливана. Отметим, что, согласно иностранным СМИ, Израиль предоставляет Ливану разведывательную информацию, помогающую в достижении миссии.

Миротворческие силы ООН были развернуты в Южном Ливане в 1978 году после операции "Литани". Их численность составляет около 13000 человек, а мандат продлевается Советом безопасности ООН. В последний раз это произошло в августе 2024 года.

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