СМИ: США и Израиль договорились не продлевать мандат сил ООН на юге Ливана

Как сообщает издание "Исраэль а-Йом", США и Израиль достигли договоренности, согласно которой, мандат развернутых на юге Ливана миротворческих сил ООН (UNIFIL) не будет продлен. Информацию подтверждает и Jerusalem Post.

Согласно публикациям, инициатором прекращения мандата выступила администрация президента США Дональда Трампа, пришедшая к выводу, что дорогостоящая миссия не способна решить свою главную задачу – предотвратить вооруженное присутствие "Хизбаллы" в приграничной зоне.

В Израиле решили поддержать американскую позицию, особенно после того, как убедились: эту задачу способны выполнить вооруженные силы Ливана. Отметим, что, согласно иностранным СМИ, Израиль предоставляет Ливану разведывательную информацию, помогающую в достижении миссии.

Миротворческие силы ООН были развернуты в Южном Ливане в 1978 году после операции "Литани". Их численность составляет около 13000 человек, а мандат продлевается Советом безопасности ООН. В последний раз это произошло в августе 2024 года.