Израиль пытается воевать в Газе чужими руками. Видеокомментарий от Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного корреспондента и обозревателя Давида Шарпа.

Использование Израилем бедуинских группировок в Газе стало одной из ключевых тактик в текущей военной кампании.

Израильские силовые структуры применяют стратегию "разделяй и властвуй", поддерживая мелкие враждебные ХАМАСу группировки, чтобы ослабить его влияние. Такая схема позволяет ослаблять ХАМАС изнутри, используя группировки с сомнительным прошлым и связями с криминалом, но действующие в интересах Израиля.

Несмотря на официальные заявления о полной ликвидации ХАМАСа, руководство Израиля допускает возможность временных ситуативных союзов с отдельными группами в Газе. Такая политика вызывает критику как внутри страны, так и за её пределами, ведь сотрудничество с группами, связанными с криминалом и даже бывшими боевиками, воспринимается неоднозначно.

Одновременно в Израиле обсуждают эффективность такой тактики и риски потери контроля над ситуацией. Опыт прошлых войн, включая Ливанскую кампанию и Сирию, показывает, что ставка на местные группировки может привести к непредсказуемым последствиям и даже стратегическим ошибкам.

Смотрите в нашем новом выпуске: как стратегия Израиля, направленная на создание и усиление внутренних противников ХАМАСа в Газе, влияет на ход боевых действий, и как израильские спецслужбы используют ситуативные союзы в борьбе за безопасность страны.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

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