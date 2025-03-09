В Хуре девочка получила сильную травму головы, выходя из автобуса
время публикации: 09 марта 2025 г., 14:45 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 14:45
Четырехлетняя девочка была доставлена в местную клинику в Хуре с тяжелой черепно-мозговой травмой: предположительно, девочка пострадала при выходе их автобуса.
Медики вызвали службу скорой помощи "Маген Давид Адом". Фельдшеры и парамедики МАДА эвакуировали девочку в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве в тяжелом состоянии, не прекращая оказание ей неотложной помощи.
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