В Хуре девочка получила сильную травму головы, выходя из автобуса

Четырехлетняя девочка была доставлена в местную клинику в Хуре с тяжелой черепно-мозговой травмой: предположительно, девочка пострадала при выходе их автобуса.

Медики вызвали службу скорой помощи "Маген Давид Адом". Фельдшеры и парамедики МАДА эвакуировали девочку в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве в тяжелом состоянии, не прекращая оказание ей неотложной помощи.