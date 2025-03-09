x
09 марта 2025
|
последняя новость: 17:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 марта 2025
|
09 марта 2025
|
последняя новость: 17:43
09 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Аль-Акса": ХАМАС открыт для освобождения Идана Александра в рамках переговоров

время публикации: 09 марта 2025 г., 17:40 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 17:40
Бабушка Идана Александра, Варда Бен Барух
AP Photo/Maya Alleruzzo

Телеканал "Аль-Акса", подконтрольный палестинской террористической организации ХАМАС, процитировал источник в группировке, сообщивший о готовности освободить похищенного в "черную субботу" военнослужащего Идана Александра в рамках переговоров о прекращении войны в секторе.

Идан Александр – 20-летний солдат-одиночка из Нью-Джерси, был похищен 7 октября на базе "Кисуфим".

Ранее спецпосланник США по делам заложников Адам Бёлер сообщил, что прямые переговоры с ХАМАСом "оказались продуктивными".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 марта 2025

Эли Коэн распорядился прекратить поставки электроэнергии в сектор Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 марта 2025

"Кан": на переговорах между США и ХАМАСом достигнут прогресс
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 07 марта 2025

Прямые переговоры США и ХАМАСа: Израиль не предупредили, террористы не впечатлены
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 05 марта 2025

Axios: США ведут секретные переговоры с ХАМАСом по заложникам в Газе