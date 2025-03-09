"Аль-Акса": ХАМАС открыт для освобождения Идана Александра в рамках переговоров

Телеканал "Аль-Акса", подконтрольный палестинской террористической организации ХАМАС, процитировал источник в группировке, сообщивший о готовности освободить похищенного в "черную субботу" военнослужащего Идана Александра в рамках переговоров о прекращении войны в секторе.

Идан Александр – 20-летний солдат-одиночка из Нью-Джерси, был похищен 7 октября на базе "Кисуфим".

Ранее спецпосланник США по делам заложников Адам Бёлер сообщил, что прямые переговоры с ХАМАСом "оказались продуктивными".