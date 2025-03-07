Прямые переговоры США и ХАМАСа: Израиль не предупредили, террористы не впечатлены

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу не был заранее проинформирован о прямых переговорах между США и ХАМАСом и "был застигнут врасплох", пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленный израильский источник.

Ранее Белый дом подтвердил, что ведет прямые переговоры с ХАМАСом об освобождении американских заложников. Переговоры поручены специальному посланнику США по делам заложников Адаму Бёлеру.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что вопрос был согласован с Израилем. Она также сказала, что у Бёлера "есть полномочия разговаривать с кем угодно".

Этим "кем угодно", по данным СМИ, в Катаре был член политбюро ХАМАСа Халиль аль-Хайя.

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу также подтвердила, что Иерусалиму известно о действиях США.

Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Офир Акунис в интервью телеканалу Fox Business заявил: "Если в результате этих переговоров будут освобождены заложники, мы будем рады их возвращению".

Однако, судя по публикации The Washington Post, предварительного согласования между США и Израилем не было.

Нетаниягу не был проинформирован о переговорах по официальным каналам до их проведения, утверждает источник издания. Он также отметил, что, если Трамп добьется освобождения американских заложников, не добившись при этом освобождения израильских граждан, это создаст дополнительные проблемы для премьер-министра Израиля, который пытается оказывать давление на ХАМАС, стремясь к пролонгированию первого этапа сделки по "обмену пленными".

Издание Axios, первым сообщившее о беспрецедентных прямых переговорах между США и ХАМАСом, писало: США не согласовывали с Израилем переговоры с ХАМАСом, и в Израиле о них узнали по другим каналам. В публикации отмечалось: среди заложников, остающихся в плену ХАМАСа – пять граждан США. По меньшей мере, один из них, 21-летний Идан Александр, жив.

По сведениям израильского издания Times of Israel, переговоры США и ХАМАС в основном сосредоточены на теме освобождения Идана Александра, а также на возвращении тел четырех убитых террористами заложников – Итая Хена, Омера (Максима) Неутры и супругов Гада Хагая и Джуди Вайнштейн.

При этом Sky Arabic со ссылкой на палестинский источник сообщил, что американцы потребовали от ХАМАСа освободить десять заложников. То есть речь идет не только об американских гражданах.

Примечательно, что ХАМАС, судя по всему, не особо впечатлен угрозами со стороны президента США Дональда Трампа, который уже не раз заявлял об "аде", который ждет Газу в том случае, если террористы не вернут всех заложников. 5 марта во время встречи с бывшими заложниками-израильтянами в Белом доме Трамп обратился к жителям сектора Газы со словами: "Вас ждет прекрасное будущее, если вы не будете удерживать заложников. Но если вы продолжите это делать – вы покойники. Примите умное решение. Освободите заложников сейчас, или вы заплатите за это в аду".

Почему Трамп обращался к жителям Газы, непонятно. Руководство ХАМАСа находится в основном за пределами Газы, и стратегические решения принимаются не теми недобитыми лидерами ХАМАСа, которые остаются в секторе.

Представитель руководства ХАМАСа Басэм Наим выступил со встречным предложением. Он порекомендовал Трампу встретиться также с родственниками палестинских заключенных (осужденных за террор), которым израильские власти не разрешают встречаться с их близкими в тюрьмах.

О каком-либо продвижении на прямых переговорах между США и ХАМАСом неизвестно. Договоренностей, судя по всему, не достигнуто. Хотя ходят слухи о том, что ХАМАС готов на определенных условиях пойти навстречу предложениям США, если Израиль гарантирует продление режима прекращения огня и возобновит поставки в Газу гуманитарной помощи.