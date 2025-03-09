В результате ДТП на шоссе Аялон тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 09 марта 2025 г., 18:07 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 18:10
На шоссе Аялон, в районе развязки "Вольфсон", в дорожно-транспортном происшествии тяжелые травмы получил мотоциклист (примерно 20 лет). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший получил черепно-мозговую травму.
Пострадавший доставлен в больницу "Вольфсон" в Холоне. Его состояние тяжелое.
Дорожная полиция выясняет обстоятельства аварии.
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