В результате ДТП на шоссе Аялон тяжело травмирован мотоциклист

На шоссе Аялон, в районе развязки "Вольфсон", в дорожно-транспортном происшествии тяжелые травмы получил мотоциклист (примерно 20 лет). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший получил черепно-мозговую травму.

Пострадавший доставлен в больницу "Вольфсон" в Холоне. Его состояние тяжелое.

Дорожная полиция выясняет обстоятельства аварии.