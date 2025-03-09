x
09 марта 2025
|
последняя новость: 19:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 марта 2025
|
09 марта 2025
|
последняя новость: 19:09
09 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В результате ДТП на шоссе Аялон тяжело травмирован мотоциклист

ДТП
время публикации: 09 марта 2025 г., 18:07 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 18:10
В результате ДТП на шоссе Аялон тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

На шоссе Аялон, в районе развязки "Вольфсон", в дорожно-транспортном происшествии тяжелые травмы получил мотоциклист (примерно 20 лет). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший получил черепно-мозговую травму.

Пострадавший доставлен в больницу "Вольфсон" в Холоне. Его состояние тяжелое.

Дорожная полиция выясняет обстоятельства аварии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 марта 2025

В Негеве перевернулся автобус: один погибший, множество пострадавших
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 марта 2025

ДТП в Гедере, тяжело травмирован мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 марта 2025

ДТП с участием мотоцикла и автомобиля на шоссе 465: погиб молодой человек
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 марта 2025

ДТП около Калькилии, тяжело травмирован мужчина