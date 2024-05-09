С прошлого Дня Памяти в войнах и терактах погиб 821 военнослужащий и сотрудник служб безопасности

В преддверии Дня Памяти министерство обороны опубликовало данные о количестве погибших сотрудников служб безопасности и военнослужащих, погибших в результате войн и терактов и о пополнивших этот скорбный список в этом году именах. Опубликованы также данные о количестве сирот и людей, потерявших своих братьев или сестер.

С 1860 года, когда начали вести этот подсчет, и до сегодняшнего дня в войнах и терактах погибли 25034 военнослужащих. С прошлого Дня Памяти в этот список добавилось 760 имен погибших, и еще 61 инвалидов ЦАХАЛа, которые скончались в результате своей инвалидности. Таким образом, за этот год в список министерства обороны добавилось 821 имя.

711 военнослужащих и сотрудников служб безопасности погибли в ходе войны "Железные мечи", из них 637 военнослужащих ЦАХАЛа, 39 бойцов отрядов самообороны населенных пунктов ("китот коненут"), 68 сотрудников полиции и 6 сотрудников ШАБАКа.

На попечении министерства обороны с начала войны "Железные мечи" оказались 1294 родителей, потерявших своих детей, 248 вдов и вдовцов и 520 сирот, а также 2174 братьев и сестер павших. Всего – 4236 ближайших родственников.

В министерстве обороны просят израильтян в День Памяти давать преимущество на кладбищах ближайшим близким павших солдат и сотрудников служб безопасности. Гражданам, не относящимся к семьям погибших, следует посещать кладбища после традиционных церемоний по случаю Дня Памяти.

В воскресенье, 12 мая, по всей стране в 20:00 прозвучит траурная сирена продолжительностью в одну минуту, которая ознаменует начало Дня Памяти павших в войнах и терактах. По окончании минуты молчания начнутся мемориальные церемонии по всей стране. Центральная государственная церемония состоится у Стены Плача, на ней будут присутствовать президент Израиля Ицхак Герцог и начальник Генштаба Цахала генерал-лейтенант Герци А-Леви.