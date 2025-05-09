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Израиль

Бойцы "Дувдеван" задержали террориста, планировавшего совершение теракта

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 09 мая 2025 г., 14:19 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 14:22
Бойцы "Дувдеван" задержали террориста, планировавшего совершение теракта
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы подразделения "Дувдеван" вместе с военнослужащими бригады "Менаше" действовали в четверг вечером в деревне Тамун по точным разведывательным данным: они должны были задержать боевика, который планировал совершение теракта.

Дом террориста был окружен, бойцы открыли по нему огонь. Террорист и второй боевик, находившийся с ним в доме, открыли ответный огонь. Пострадавших среди израильских сил нет, разыскиваемый террорист был арестован.

Израиль
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