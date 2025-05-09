Бойцы "Дувдеван" задержали террориста, планировавшего совершение теракта

Бойцы подразделения "Дувдеван" вместе с военнослужащими бригады "Менаше" действовали в четверг вечером в деревне Тамун по точным разведывательным данным: они должны были задержать боевика, который планировал совершение теракта.

Дом террориста был окружен, бойцы открыли по нему огонь. Террорист и второй боевик, находившийся с ним в доме, открыли ответный огонь. Пострадавших среди израильских сил нет, разыскиваемый террорист был арестован.