ЦАХАЛ продолжает действовать в секторе Газы: уничтожены десятки целей

В ночь на пятницу ЦАХАЛ атаковал десятки целей террористической инфраструктуры по всему сектору Газы. По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, в рамках совместной работы с ШАБАКом военнослужащие продолжают действовать в секторе, ликвидируя террористов и уничтожая объекты террора.

В четверг военнослужащие идентифицировали террориста, который вышел из туннеля неподалеку от них, и ликвидировали его. С воздуха при помощи ударного БПЛА был уничтожен боевик, находившийся в здании и осуществлявший противотанковые обстрелы против сил ЦАХАЛа.

Военнослужащие 36-й дивизии продолжают действовать на юге сектора с воздуха и с земли, в течение ночи при поддержке ВВС были атакованы десятки целей террористической инфраструктуры ХАМАСа.

На юге и севере сектора Газы продолжают действовать бойцы 143-й дивизии и 252-й дивизии, они также уничтожают десятки объектов террористической инфраструктуры.

В течение последних суток ВВС ЦАХАЛа атаковали около 60 целей террористических организаций по всему сектор Газы, в том числе террористов, военные объекты, склады вооружения и другое.